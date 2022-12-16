Esenyurt'ta Yerli Malı Haftası etkinliğinde 47 öğrenci zehirlendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir ilkokulda Yerli Malı Haftasını kutlayan öğrenciler evlerinden yiyecek getirdi.

Farklı sınıflardaki öğrenciler yiyeceklerden yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu. Zehirlenme şüphesiyle 47 öğrenciden bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken bazıları da ambulaslarla hastaneye götürüldü.



"GIDA ZEHİRLENMESİ DEDİLER"



Hastaneye götürülen bir öğrencinin babası Abdulkadir Çelik, "Okuldan aradılar, 'çocuklar hastaneye kaldırıldı' dediler. Biz de hastaneye geldik, ambulanslarla çocukları buraya taşımışlar. 'Gıda zehirlenmesi' dediler. Çocukların bugün Yerli Malı Haftası varmış" dedi.