Esenyurt'ta yol verme kavgası

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde minibüs şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Minibüsten inen bir kişi, önce sürücüye vurmaya çalıştı ancak sürücü karşı koyunca aracın ön camına elindeki bir aletle defalarca vurarak zarar verdi.

Minibüsünden inen şoför ise aracın içindeki diğer adama vurmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.