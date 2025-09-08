Esenyurt'ta yumruk yumruğa kavga

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı.

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya döndü.

Bir işyerinin önünde kadın ve erkeklerden oluşan gruptakiler birbirlerine tekme, tokat saldırdı.

Yaşanan o anlarda ne olduğunu anlayamayan işyeri çalışanları olanları hayretle izlerken, yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.