Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
25.01.2026 18:07
Son Güncelleme: 25.01.2026 18:22
Anadolu Ajansı
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman tabakası çevreye yayıldı.
Büyükçekmece'de, bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
Birçok ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.