Esenyurt'ta asker konvoyu yapan 5 sürücüye ceza
İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi bahanesiyle bir grup sürücü yolu kapadı. Sürücülere, 54 bin 235 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu kuzey yan yolda asker konvoyu yapan sürücülerin trafik akışını tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.
Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler S.Y.D, C.U, U.E, C.O ve O.S.O. gözaltına alındı.
Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 54 bin 235 lira para cezası kesildi.
Ayrıca şüpheliler hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- İstanbul Esenyurt