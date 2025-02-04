Esenyurt'ta asker konvoyu yapan 5 sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu kuzey yan yolda asker konvoyu yapan sürücülerin trafik akışını tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.



Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler S.Y.D, C.U, U.E, C.O ve O.S.O. gözaltına alındı.



Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 54 bin 235 lira para cezası kesildi.



Ayrıca şüpheliler hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

