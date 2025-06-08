Esenyurt'ta erkek öğrenci yurdunda yangın paniği

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bulunan bir kulübede saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yurtta paniğe neden olurken kulübe alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası kulübe kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.