Esenyurt’ta güzellik merkezine bir ayda üçüncü saldırı

İstanbul Esenyurt’ta bir güzellik merkezi son bir ayda üçüncü kez kurşunlandı. Can kaybı yaralanmanın olmadığı son saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Esenyurt’ta güzellik merkezine bir ayda üçüncü saldırı

’un Esenyurt ilçesinde bir güzellik merkezine yönelik gerçekleştirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Koza Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, İran uyruklu bir ailenin işlettiği güzellik salonunu kurşunladı.

Esenyurt’ta güzellik merkezine bir ayda üçüncü saldırı - 1

4 merminin isabet ettiği işyerinde şans eseri kimse yaralanmazken, olayın ardından saldırganlar kayıplara karıştı.

SON BİR AYDA ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tekrar kurşunlanan güzellik salonunda maddi hasar oluştu.

Aynı işyerinin son bir ayda iki kez daha kurşunlandığı öğrenildi.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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