Esenyurt’ta güzellik merkezine bir ayda üçüncü saldırı

İstanbul ’un Esenyurt ilçesinde bir güzellik merkezine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, dün akşam saatlerinde Koza Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, İran uyruklu bir ailenin işlettiği güzellik salonunu kurşunladı.

4 merminin isabet ettiği işyerinde şans eseri kimse yaralanmazken, olayın ardından saldırganlar kayıplara karıştı.



SON BİR AYDA ÜÇÜNCÜ SALDIRI



Dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tekrar kurşunlanan güzellik salonunda maddi hasar oluştu.



Aynı işyerinin son bir ayda iki kez daha kurşunlandığı öğrenildi.



Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.