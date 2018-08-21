İstanbul Esenyurt'taki intihar girişimi, TEM Otoyolu'nda trafiğini kilitledi.
Olay, saat 17.30 sırlarında Esenkent Köprüsü'nde meydana geldi. Bir kişi köprü korkuluklarına asılarak intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çalışmaları sürerken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre durduruldu.
İtfaiye ekipleri köprü altında hava yastığı açarken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak verilemeye başlandı.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik kilitlendi.
40 DAKİKA SÜRDÜ
Polisin, ikna çabaları 40 dakika sonra sonuç verdi. İntihar girişiminde bulunan kişi köprüden indirilerek gözaltına alındı.
Yolun açılmasıyla trafik normale döndü.