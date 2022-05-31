Esenyurt'taki taciz şüphelisi tutuklandı

Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Bir camide çocuğun taciz edildiği iddia edildi. Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli M.A.B.'yi gözaltına aldı. Ancak, çevrede kısa sürede toplanan grup, şüphelinin polis tarafından emniyete götürülmesini engelledi. Bu sırada mahallede tansiyon yükseldi. Çevik Kuvvet desteği alınarak kalabalıktan çıkarılan M.A.B. götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Ispartakule Caddesi'ndeki caminin önünde bir kişinin, yaşı küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri toplanmıştı.



Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, mahalle sakinleri şüpheliye yönelik linç girişiminde bulunmuştu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmüş, daha sonra gözaltına alınan zanlı emniyete götürülmüştü.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." denildi.