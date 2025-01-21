Esenyurt'taki tekel bayi cinayeti: 4 sanığa istenen cezalar belli oldu

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Adem Kılıç, müştekiler Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep etti. Savcı, bu sanıklara müşteki Yusuf Erzen'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

