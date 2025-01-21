Esenyurt'taki tekel bayi cinayeti: 4 sanığa istenen cezalar belli oldu
İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayeti ile ilgili mütalaa açıklandı. 4 sanık için kasten öldürme suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapis cezası talep edildi.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Adem Kılıç, müştekiler Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep etti. Savcı, bu sanıklara müşteki Yusuf Erzen'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.
Mütalaada, ayrıca sanıklar Tarık ve Azat Özer için "ruhsatsız ateşsiz silahlarla mermileri satan alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Mütalaada, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan, tutuksuz sanıklar Ercan Topçu ve Vedat Erkin'in "suçluyu kayırma" suçundan beraatleri öngörüldü.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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