Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı davasında ilk duruşma yarın

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke üzerine Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgadaki şüpheliler hakkında 25 Aralık 2023'te iddianame hazırladı.



İddianamede, Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'e yönelik "Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'a karşı "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen'e yönelik ise, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı "Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit" suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.



İLK DURUŞMA YARIN



İddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme tensip zaptı düzenleyerek sanıkların yargılanmasına başlanması için 19 Şubat 2024'e duruşma günü vermişti.



Türkiye gündemine oturan saldırının ilk duruşması Pazartesi günü saat 10.30 da görülecek. Şüphelilerin duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında getirilmesi bekleniyor.



Duruşmaya getirilmeyen sanıkların bulundukları cezaevinden Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemleri(SEGBİS) ile katılmaları öngörülüyor.

