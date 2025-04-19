Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında 50 milyon TL iddiası!

Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023’te Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, 21 Nisan günü görülecek duruşmada karar açıklanması bekleniyor.



Duruşma öncesinde Yunus Emre Erzen'in ailesi ve avukatı davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karar duruşmasını beklediklerini belirten Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Yunus Emre Erzen’in hem kan gütme saikiyle hem de tasarlayarak kasten öldürmenin içerisine dahil edilmesini istiyoruz." diye konuştu.



Erzen ailesine şikayetlerinden vazgeçmesi için para teklifi yapıldığını iddia eden Şeker, "Müvekkillerimizin üzerinde bir baskı söz konusu. Hala para teklifleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor." dedi.



"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYORUM"



Sanıklaırn ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını isteyen anne Solmaz Erzen ise, "Çok canice 4 kişi birden onu orada katlettiler. Diğer çocuğun da hiçbir suçu yoktu. Bunun karşılığının ağırlaştırılmış müebbet olması lazım. Türk adaletine güveniyorum." ifadelerini kullandı.



"BEN OĞLUMUN KANINI MI SATACAĞIM SİZE?"



50 milyon lira para teklif ettiklerini ileri süren Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen, "Savcı mütalaasında müebbet hapis cezası istedi. Tasarlama yokmuş, kan gütme yokmuş. Mahkememize güveniyorum. Halen bizimle barış için uğraşıyorlar. Yok 25 milyon verelim 50 milyon verelim çık mahkemeye de ki ‘biz şikayetçi değiliz’. Ya ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ben oğlumun kanını mı satacağım size? Gerekli cezayı versinler. Bir annenin babanın içini rahatlatsınlar" şeklinde konuştu.



NE OLMUŞTU?



Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.



Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.



Şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

