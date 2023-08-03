Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında tutuklama talebi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.



Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan şüpheliler Azat Ö, Tarık Ö. ve Servet Ö, "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.



Olayın ardından kaçan şüphelilere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin ise savcılık sorguları sürüyor.

Servet Özer ve Azat Özer'in kendilerine ait bir inşaat alanında saklandığı ifade edildi.



Bir başka zanlının ise tekneyle kaçmaya hazırlık yaptığı, harekete geçmeye fırsat bulamadığı belirtildi.



Yaşananların arka planıyla ilgili alacak-verecek meselesi, daha önceki bir tartışmaya dayanan silahlı yaralama olayı gibi iddialar gündeme geldi.



ADLİYE ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Bu arada şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı. Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı.