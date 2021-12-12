Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

İstanbul Esenyurt’taki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.



Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana kurulu plastik fabrikasında çıkan yangın binayı etkisi altına aldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve su tankları sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis de çevrede önlem aldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat 15 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.