Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporu, 15 bin 'benzersiz yazma eserin' kaydının olmadığını ortaya koydu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde incelemelerde bulunan Sayıştay denetçileri, bu eserlerin kaybolması durumunda tespit yapılamayacağını belirtti.

2016'DAN BU YANA ADIM YOK

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Sayıştay'ın Ankara Üniversitesi'yle ilgili raporu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bulunan ve tarihi değeri olabilecek eserlerde kayıt sorunu yaşandığını ortaya koyuyor.

Raporda konuyla ilgili olarak şöyle denildi:



“Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kütüphane koleksiyonu içerisinde bulunan büyük kısmı nadir ve tarihi eser sayılabilecek, benzersiz olan yaklaşık 15 bin yazma eserin envanter kayıtlarının oluşturulmadığı, bu nedenlerle eserlerdeki kayıp ve/veya noksanların ve bu konuda sorumluluğu bulunanların tespitinin neredeyse imkânsız hale geldiği, eserlerin doğru biçimde kataloglanması ve tasnifi sağlanamadığından, araştırmacı ve ilgililerin hizmetine sunulmak üzere mikrofilm ya da benzeri yöntemlerle dijitalleştirilip taranmasına dahi başlanamadığı, kütüphanenin bu fonksiyonun yerine getirilemediği görülmektedir. Konuyla ilgili yazışmalar incelendiğinde 2016 yılından beri kayıt altına alma, koruma, tasnifleme ve arşivleme çalışmalarında bir ilerleme sağlanamadığı, bu konudaki uyarı ve diğer yazıların ise gereğinin yerine getirilmediği tespit edilmiştir."



DEĞERLEME CALIŞMASI DA YOK



Sayıştay raporunda, bu nadir eserlerin kayıt altına alınmaması sonucunda değerleme çalışması yapılmadığı, ilerleyen tarihlerde eserlerin yok olması veya hasar görmeleri halinde, meydana gelecek kamu zararının ve bu zarardan sorumlu tutulacak ilgililerin tespitinde de güçlük yaşanması riski mevcut olduğuna dikkat çekildi.

Ankara Üniversitesi ise gönderdiği cevapta, DTCF Yazma Eserler Koleksiyonu bölümü oluşturulması çalışmalarına başlandığıni belirtti. Üniversitenin yanıtına göre, çalışma başlasa da 2017 yılında 69 adet, 2018 yılında 119 adet ve 2019 yılı mayıs ayı sonuna kadar da sadece 880 adet yazma eser için fiş alınabildi.

