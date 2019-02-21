Kilis'te boşanmak için gittiği adliyede cinnet getiren polis memuru H.K’ya 3 kişiyi öldürme suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 kez müebbet ile 14 yıl hapis cezası verildi.



15 Eylül 2017 tarihinde boşanma davası için adliyeye gelen polis memuru H.K. duruşma salonu çıkışında eşi Özay Kantar, kaynı Ömer Zorlu ve kayınvalidesi Emine Zorlu'yu öldürmüş 2 kişiyi de yaralamıştı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görüşen karar duruşmasında sanık H.K. ile mağdurların ifadeleri alındı.

Mahkeme heyeti, H.K’ya eşi Özay Zorlu’yu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası, kaynı Ömer Zorlu ile kayın validesi Emine Zorlu’yu öldürmekten, Rıza Zorlu'yu yaralamaktan 3 kez müebbet hapis cezası ile 14 yıl hapis cezası verildi.