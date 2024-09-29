Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevlinin burnunu kırdı

Adana'da direksiyon sınavını geçemeyen kadının eşi görevliyi dövdü.



Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ehliyet direksiyon sınavına giren Esma V., sürüşünü tamamlayarak bitiş noktasına geldi.

Sınav görevlileri, hatalar yapması nedeniyle Esma V.'yi direksiyon sınavından geçirmedi.



Eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlenen Murat V., çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A.'yı dövdü.



Polis, burnu kırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Baddal A.'nın şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

