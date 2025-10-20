Eşi eve almayınca binayı ateşe verdi
Kayseri'de tartıştığı eşinin kendisini eve almamasına sinirlenen A.S., 3 katlı binanın çatısında yangın çıkarıp kaçtı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangının altından karı koca kavgası çıktı.
Olay, ilçeye bağlı Aydınlıkevler mahallesinde meydana geldi. 3 katlı binanın son katında yaşayan A.S. eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evine giden A.S., iddiaya göre eşinin kapıyı açmamasına sinirlenerek binanın çatısını ateşe verdi.
Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Polis ise olaydan sonra kaçan A.S.'yi bina yakınlarında yakaladı.
- Etiketler :
- Kayseri Melikgazi
- Kayseri
- Yangın