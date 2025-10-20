Eşi eve almayınca binayı ateşe verdi

Kayseri'de tartıştığı eşinin kendisini eve almamasına sinirlenen A.S., 3 katlı binanın çatısında yangın çıkarıp kaçtı.

Eşi eve almayınca binayı ateşe verdi


'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangının altından karı koca kavgası çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Aydınlıkevler mahallesinde meydana geldi. 3 katlı binanın son katında yaşayan A.S. eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evine giden A.S., iddiaya göre eşinin kapıyı açmamasına sinirlenerek binanın çatısını ateşe verdi.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis ise olaydan sonra kaçan A.S.'yi bina yakınlarında yakaladı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...