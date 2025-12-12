Eşi ile araya giren bacanağını katletti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karı-koca tartışması çifte cinayetle bitti.

Olay akşam saatlerinde Aşağısarhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boyacılık yapan A.S. ile eşi Selvi S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sesleri duyarak eve giden A.S.'nin bacanağı Muharrem A., çifti sakinleştirmeye çalıştı. Ancak A.S., tartışmanın büyümesi üzerine silahla eşi ve bacanağına ateş açtı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kanlar içinde bulduğu Selvi S. ile Muharrem A.'nın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.