Eşi öldürdü, "Kadına Şiddetle Mücadele Günü"nde toprağa verildi

Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir evde meydana gelen olayda, 3 çocuk ebeveyni Yakup G. ve Kezban G. çifti arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup G., eşi Kezban G.'yi bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kezban G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili Yakup G. gözaltına alınırken, Kezban G.'nin cenazesi ise yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kezban G.'nin cenazesi, Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde Merkez ilçesine bağlı Balıbağı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Gözaltına alınan Yakup G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.