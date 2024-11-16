Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, sağlık merkezine sığındı

Bolluca Mahallesi'nde D.G. isimli kadın ile eşi O.G.'nin arasında tartışma çıktı. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D.G., kocası O.G.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Yaklaşık 20 bıçak darbesi alan D.G., evden kaçarak aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne sığınmaya çalışırken yere yığıldı.

İki çocuk annesi D.G., çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçtı.

D.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis kaçan koca O.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.