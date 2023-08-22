Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan Merve Veziroğlu'ndan günler sonra ilk paylaşım (Merve Veziroğlu'nun son durumu)

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Ölümden dönen Veziroğlu, günler sonra paylaşımda bulundu. Dikiş atılan ellerini paylaşan fenomen, bu süreçte yanında olan ailesine ve doktorlarına teşekkür etti.

Merve Veziroğlu paylaşımında; "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayip hayata kazandıran, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma hastanesinin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle..." ifadelerini kullandı.

Veziroğlu'nun paylaşımına Derya Uluğ, Meriç Keskin, Ala Tokel ve Dilan Polat gibi birçok isimden destek yorumları geldi.