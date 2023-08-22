Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan Merve Veziroğlu'ndan günler sonra ilk paylaşım (Merve Veziroğlu'nun son durumu)

Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.
ıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti.
Merve Veziroğlu'nun hastanedeki tedavisi sürerken adliyeye sevk edilen Yunus Yıldırım mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM
Ölümden dönen Veziroğlu, günler sonra paylaşımda bulundu. Dikiş atılan ellerini paylaşan fenomen, bu süreçte yanında olan ailesine ve doktorlarına teşekkür etti.
Merve Veziroğlu paylaşımında; "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayip hayata kazandıran, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma hastanesinin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle..." ifadelerini kullandı.
Veziroğlu'nun paylaşımına Derya Uluğ, Meriç Keskin, Ala Tokel ve Dilan Polat gibi birçok isimden destek yorumları geldi.
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