Eşi tarafından bıçaklanan Büşra kurtarılamadı

Malatya’da yaşayan Mehmet Alper ile eşi Büşra Alper arasında dün gece bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında Mehmet Alper, eşi Büşra Alper’i bıçakla yaraladı.



Kanlar içerisinde kalan Büşra Alper, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Büşra Alper, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.



Büşra Alper'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Mehmet Alper'in emniyetteki sorgusu sürüyor.