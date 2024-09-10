Eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı.

Eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli B.Ş. ile eşi H.Ş. arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından B.Ş, bıçakla eşini boğazından yaraladı.

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan B.Ş. ise Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

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