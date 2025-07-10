Eşi tarafından kızıyla birlikte katledilmişti: Daha önce "Sonum iyi olmayacak" diye uyarmış

Eşini ve kızını öldüren adamın geçmişte de oğluna tüfekle ateş ettiğini anlatan Hüsne Sipahi, "Çığlık seslerine koştuk. Gittiğimizde kızımız yerde vefat etmişti, annemiz yardım istiyordu. Lütfen kadınlar ve çocuklar ölmesin. İnsanın tek güveneceği kişi eşidir ve arkadaşımız eşi tarafından katledildi. Daha önce yine silahlı saldırı oldu, oğlunu hedef almıştı. O zaman oğlu kendinden daha güçlü geldi ve müdahale etti." dedi.

"EŞİM MADDE KULLANIYOR, SONUM İYİ OLMAYACAK" DEMİŞ



Feryal İ.'nin sohbet esnasında eşinin madde bağımlısı olduğunu ve aralarında zaman zaman küslük olduğunu anlattığını söyleyen Sipahi şöyle devam etti:



"Güzel bir hayatı vardı, güzel bir anneydi. Bizim gördüğümüz kadar mutluydu. Sadece eşi madde kullanıcısıydı, duyuyorduk ve bunu kendi söylüyordu. Bu konuda yakınıyordu, her defasında şikayetçi oluyordu. Şikayetçi olduktan sonra eşi hep tehdit ediyordu şikayetini alması için. Kendi anlatıyordu, eşi madde kullanıyormuş. 'Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak.' diyerek hep korkuyordu. Bundan dolayı devletimizden hep yardım bekliyordu. Kendini ve çocuğunu öldüreceğini hiç beklemiyordu. Daha önce bir defa daha böyle saldırmıştı. O saldırıdan sonra tedavi olacağını söyleyerek çok yalvardı, tedavi olacağını söyleyerek sürekli barışmak istiyordu."