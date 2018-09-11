Aksaray merkeze bağlı Saratlı beldesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Çil (44) eşi Nuray Çil'in (43) Kırkgöz Yeraltı Şehri önünde yöresel bez oyuncaklar sattığı tezgaha geldi.
Ramazan Çil, burada çıkan tartışma sırasında eşine av tüfeğiyle ateş etti.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Şüpheli Ramazan Çil ise olay yerinden kaçtı. Çiftin durumu öğrenerek annelerinin yanına gelen ikiz çocukları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.