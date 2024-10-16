Eşi tarafından vurulan Semira, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Olay, 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi.

T.A. (45) ile eşi Semira A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., Semira A'ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı. Sesleri duyan komşular daireye çıktıklarında kadını kanlar içinde yerde yatarken, T.A.'yı ise tabancayı başına dayamış halde buldu.