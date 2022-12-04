Eşi terkedince evini iki kez ateşe verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde itfaiyeyi aynı adrese iki kez üst üste gitti.

Çıkan tartışmanın ardından evi terk eden eşine kızan Recep Çakır, alkol aldıktan sonra kirada kaldığı evi ateşe verdi.

Gece saatlerinde 3 katlı binanın giriş katında çıkan ilk yangına önce çevre sakinleri sonra da itfaiye müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesinden sonra evde kimsenin olmadığı ortaya çıktı.



İlk yangının ardından itfaiyeye aynı adresten bir saat sonra tekrar yangın ihbarı geldi. Ekipler bu gelen ihbara da müdahale ederek alevleri söndürdü.



﻿BOŞ ARAZİDE UYURKEN YAKALANDI



Evi, kiracı Recep Çakır’ın yaktığını iddia eden bina sakinlerinin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, çevrede arama yaptı. Bu çalışmalar sırasında boş araziyi kontrol eden ekipler, yanan evin yakınlarında Recep Çakır'ı uyurken buldu.