Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi

Ukrayna'dan Bursa'ya gelip geri dönemeyen kadın, ailesinin de Türkiye'ye getirilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Eşi ve 4 çocuğuyla Ukrayna'da yaşayan, Ahıska Türkü Cemile Tahirova(36), ocak ayında annesini görmek için Bursa'ya geldi. Birkaç ay Bursa'da kalıp Ukrayna'ya gidecek olan Tahirova, dönüşe hazırlanırken Rusya-Ukrayna savaşı çıktı.

Tahirova ailesinin yanına dönemedi, eşi, çocukları ve yakın akrabaları Ukrayna'nın Herson kentinde savaşın ortasında mahsur kaldı. Cemile Tahirova, telefon altyapısının çökmesi nedeniyle çoğu zaman ulaşamadığı ailesinin hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Tahirova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip, eşi ve çocuklarının Türkiye'ye getirilmesi için yardımcı olmasını talep etti.



"MARKETLERDE YİYECEK BİR ŞEY KALMADI"



Marketlerde gıda sıkıntısı yaşandığını belirten ve ailesinin 1 haftalık yiyecek stoğu kaldığını dile getiren Tahirova, "Annem burada yaşıyor. Onu görmek için her yıl geliyorum. 2-3 ay çalışıp gidiyorum. Ama bu sene savaş sebebiyle geri dönemedim. 4 çocuğum, eşim orada kaldı. Babam, kayınvalidem de savaş bölgesinde. Geçen gün aradığımda, çocuklarım evde yiyecek bir şey kalmadığını söyledi" dedi.

Cemile Tahirova, eşi ve 4 çocuğunun Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi

"SAVAŞIN ORTASINDALAR"



Ailesinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda yardım isteyen Tahirova, "Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Lütfen bizlere yardımcı olsun. Evlatlarımı buraya getireyim. Çocuklarımla bazen telefonla konuşuyorum. 'Özledik, gel' diyorlar ama gidemiyorum. Savaşın ortasındalar, korkuyorlar" ifadelerini kullandı.



"RUS ASKERİ SINIRDAN ÇIKIŞIMIZA İZİN VERMİYOR"



Ailesine ulaşamayan Tahirova, Ukrayna'daki yengesi Garacaeva Ruize'yi telefonla görüntülü arayıp, durumları hakkında bilgi aldı.



Rus askerlerinin sınırdan çıkmalarına izin vermediğini dile getiren Garacaeva Ruize, "Bir yere çıkış yapma ihtimalimiz yok. Devletimizin bizi götürmesini bekliyoruz. Sınır bize buradan 80 kilometre. Sınırda da Rus askerleri var. Sınırdan çıkışa izin vermiyorlar. Devletimiz bize sahip çıksın, bizleri buradan götürsün. Biz de Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Sürgün hayatı yaşamaktan bıktık" diye konuştu.

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