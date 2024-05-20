Eşi ve 5 çocuğunu katleden sanık hakkında dikkat çeken ayrıntılar | Aynı aracı gelin arabası yapmış

Şanlıurfa'da kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuğu ve eşi hayatını kaybeden kişi hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Olay yerinde aracın düşük hızda olması, fren izinin bulunmaması ve olaydan 5 ay sonra sanığın evlenerek aynı aracı gelin arabası olarak kullanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi. Ayrıca, sanığın otomobilin açılır tavanını özellikle açık bırakarak aracın içerisine hızlı su dolmasını sağlamaya çalıştığı da değerlendirildi.

Eşi ve 5 çocuğunu katleden sanık hakkında dikkat çeken ayrıntılar | Aynı aracı gelin arabası yapmış
5 çocuğu ve eşi sulama kanalına düşen otomobilde can vermişti: Baba tutuklandı

5 çocuğu ve eşi sulama kanalına düşen otomobilde can vermişti: Baba tutuklandı

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Eşi ve 5 çocuğunu kasten öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba için istenen ceza belli oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, delillere ve tanıkların ifadelerine yer verildi.

İddianamede sanık Hasan Çetin'in olaydan önce de eşi ve 5 çocuğunun bulunduğu kendi evini yakma girişiminde bulunduğu, eşini dövdüğü ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

Otomobilin kanala düştüğü bölgede daha önce keşifte bulunduğu HTS kayıtlarıyla tespit edilen sanığın kullandığı otomobilin kanala düşmeden önce düşük hızda olması ve fren izinin bulunmadığı ifade edilen iddianamede, otomobil kanala düştükten sonra çıktığını savunan sanığın üzerinin ıslak olmadığının da tanık ifadeleriyle tespit edildiğine yer verildi.

ÖZELLİKLE Mİ AÇIK BIRAKTI?

Kaza sonrası sanığın kurtulmasına rağmen araçta bulunan eşinin acil yardım talebinde bulunmasının çelişki uyandırdığı vurgulanan iddianamede, kaza öncesi sanığın otomobilin açılır tavanını özellikle açık bırakarak aracın içerisine hızlı su dolmasını sağlamaya çalıştığı değerlendirildi.

Eşi ve 5 çocuğunu katleden sanık hakkında dikkat çeken ayrıntılar | Aynı aracı gelin arabası yapmış - 1

ARACI 5 AY SONRA GELİN ARABASI YAPTI

Sulama kanalı yakınında sadece otomobilin düştüğü kısımda tellerin bulunmayışının şüphe uyandırdığına yer verilen iddianamede, sanığın kanala düşen aracı olaydan 5 ay sonra evlenerek gelin arabası olarak kullanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı.

İddianamede, sanığın ilk ifadesinde at çiftliğine gitmek için yola çıktığını beyan etmesine rağmen olayın gerçekleştiği saatte söz konusu çiftliğin kapalı oluşu ve herhangi bir rezervasyonun dahi bulunmayışına da yer verildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın çocuklarına karşı "Altsoya ve çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme", eşine karşı ise "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

'da 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin'in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil sulama kanalına düşmüş, Özlem Çetin ile 5 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.

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