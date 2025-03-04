Eşi ve kızı Grand Kartal Otel'de ölen Hilmi Altın: Sorumlular cezasını çekmeli
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın süreci NTV'ye anlattı. Altın, "Ben canlarım için bu davadan sonuç istiyorum. Vicdanların kabul edeceği bir karar istiyorum, bu ülkede sorumluların hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyorum." dedi.
Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın faciasının üzerinden 6 hafta geçti. Hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişinin yakınları bir yandan acılarını yaşamaya devam ederken, diğer taraftan da adalet arıyor. Eşi ve kızı Kartalkaya'da ölen Hilmi Altın, süreci NTV'ye anlattı.
"Çok şanslıyız... Grand Kartal Otel'de yer varmış ve biz de rezervasyon yaptırdık... Tatile gideceğiz"
Alya Altın babasına tatile gideceklerini attığı bu video mesajla duyurmuştu. Ancak o tatil onunla birlikte 36 çocuğu hayattan kopardı.
"SÜREKLİ KABUSUN İÇİNDE HİSSEDİYOR İNSAN"
Hilmi Altın, Kartalkaya faciasında en sevdiklerini kızı Alya ve eşi Kübra'yı kaybetti. Kendisi şans eseri kurtuldu. 78 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası, şimdi adalet arıyor.
"Sürekli bir kâbusun içinde gibi hissediyor insan" diyen Hilmi Altın, "Eşimi, tek çocuğumu kaybettim. Ben canlarım için bu davadan sonuç istiyorum. Vicdanların kabul edeceği bir karar istiyorum, bu ülkede sorumluların hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyorum. Dışarıda kalan her şirket yetkilisi hem bizim hem kamunun vicdanını yaralıyor" dedi.
Bolu, Kartalkaya Faciası sonrası açılan soruşturmanın iddianamesi henüz hazır değil. Hilmi Altın hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte hukuki süreci yakından takip ediyor.
Grand Kartal Otel'de yangın önlemi almayan işletme sahibi Halit Ergül, yöneticiler ve denetleyenlerin sonuçları da kolaylıkla öngörebilecek durumda olduğunu belirtiyor.
Sanıklara da ceza davasında suçlamanın bu şekilde yöneltilmesini talep ediyor.
Hilmi Altın, "Burada herkes kurtulabilecekken, otelin üçte birini kaybettiğimiz için, daha erken saatlerde bilgilendirme yapılmadığı için, araçlar çıkarılırken insanlara haber verilmediği için... İhmal diyemeyiz buna, mümkün değil. Burada olası kasıttan bahsedebiliriz. Şu anda ceza davasının olası kasıtla açılmasını bekliyoruz. Bütün aileler aynı noktadayız" dedi.
Kartalkaya Faciası sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir araştırma komisyonu kuruldu. Çeşitli kişiler dinlenmeye başladı. Yangında 10 metre yükseklikten atlayarak kurtulan Hilmi Altın'ın soruşturma kapsamında da ifadesi alınmadı.
Hilmi Altın, "Bizim henüz ifademize başvurulmadı. Başvurulmasının değerli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca zaten bunu bir talep olarak Meclis Araştırma Komisyonu'na ilettik. Eğer araştırmanın sağlıklı olmasını istiyorlarsa bu cehennemi yaşamış kişileri dinlemeleri gerekiyor" dedi.
Soruşturması kapsamında, facianın yaşandığı Grand Kartal Otel sahibi, damadı, aşçıları, İl Özel İdaresi Genel Sekrteri ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 22 zanlı tutuklu durumda. Olaya dair bilir kişi raporuysa henüz savcılığa sunulmadı.