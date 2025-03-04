Eşi ve kızı Grand Kartal Otel'de ölen Hilmi Altın: Sorumlular cezasını çekmeli

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın faciasının üzerinden 6 hafta geçti. Hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişinin yakınları bir yandan acılarını yaşamaya devam ederken, diğer taraftan da adalet arıyor. Eşi ve kızı Kartalkaya'da ölen Hilmi Altın, süreci NTV'ye anlattı.



"Çok şanslıyız... Grand Kartal Otel'de yer varmış ve biz de rezervasyon yaptırdık... Tatile gideceğiz"



Alya Altın babasına tatile gideceklerini attığı bu video mesajla duyurmuştu. Ancak o tatil onunla birlikte 36 çocuğu hayattan kopardı.

"SÜREKLİ KABUSUN İÇİNDE HİSSEDİYOR İNSAN"

Hilmi Altın, Kartalkaya faciasında en sevdiklerini kızı Alya ve eşi Kübra'yı kaybetti. Kendisi şans eseri kurtuldu. 78 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası, şimdi adalet arıyor.



"Sürekli bir kâbusun içinde gibi hissediyor insan" diyen Hilmi Altın, "Eşimi, tek çocuğumu kaybettim. Ben canlarım için bu davadan sonuç istiyorum. Vicdanların kabul edeceği bir karar istiyorum, bu ülkede sorumluların hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyorum. Dışarıda kalan her şirket yetkilisi hem bizim hem kamunun vicdanını yaralıyor" dedi.



