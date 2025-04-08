Eşi ve kızı uyanmasın diye balkonda telefonla konuşan uzman doktorun kahreden ölümü

Olay, gece 04.00 sularında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 353 Sokaktaki apartmanın 4’üncü katında yaşandı. Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ gece saatlerinde hastaneden arandı. Görüşme için balkona çıkan Oğrağ, dengesini kaybedip balkondan düştü.



Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ öğle 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.