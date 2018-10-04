Şanlıurfa Siverek 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan sunulan dava dilekçesine göre, ev hanımı Hülya A. ile Acil Servis Teknisyeni olarak çalışan Nazım A. 2008’de evlendi. 4 kız çocuk dünyaya getiren Hülya A., son kızını doğurduğu 30 Ocak 2018’den sonra ise eşinin Şanlıurfa’daki özel bir hastanede çalışan G.U ile ilişkisi olduğunu, bir de erkek çocukları bulunduğunu öğrendi.



İLIŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ



Hürriyet Gazetesi'nden Mesut Hasan Benli'nin dilekçe detaylarına yer verdiği haberde, Hülya A. ile G.U’nun doğum yaptığı gün ise aynı. Eşine bu durumu soran Hülya A., “Sen 4 kız çocuğu doğurdun o bana erkek çocuk verdi” cevabını aldı.



Hülya A., boşanmak istediğini kayınvalidesi ve eşi ile paylaştığında ise fiziki şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. 1 aylık bebeği dahil 4 kız çocuğu elinden alınarak babasının evine gönderilen Hülya A., 9 Eylül’de ‘zina’ iddiasıyla boşanma davası açtı.



3 KIZI GERİ VERİLDİ



Mahkeme kararıyla kızlarını geri alan genç kadın eşi, kaynanası ve kayınbiraderi hakkında çocuklarının okullarına ve evlerine yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı çıkarttırıyor.



4 KIZI VAR OĞLU OLDU



Hürriyet gazetesine konuşan 4 çocuk annesi Hülya A., eşinin kendisinin doğumuna gelmediğini, sevgilisinin doğumuna gittiğini söyledi. Nazım A. ise uzaklaştırma kararına itiraz etti, sorunlarının bulunmadığını savundu.