Esila Ayık hakkında istenen ceza belli oldu
İBB'ye yönelik operasyon sonrası yapılan eylemde gözaltına alınıp tutuklanan üç kişi hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Üç kişi arasında kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık da var.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye konu suçlama, 8 Nisan günü Kadıköy'de yapılan bir eylemde gerçekleşti.
BAŞSAVCILIK: DÖVİZDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET İÇEREN İBARELER VARDI
İddianamede, Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz konulu programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu anlatıldı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamelerde söz konusu dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ibareler olduğu belirtildi.
Üç kişi hakkında, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası talep edildi.
ESİLA AYIK: FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK AMACIYLA GİTTİM
Bir ayı aşkın bir süredir Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Esila Ayık, söz konusu programa fotoğraf çektirmek amacıyla gittiğini söyledi.
İddianamede savunmasına yer verilen Ayık, "Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf cektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.
Arda Öğüşlü ise savunmasına konser için programa katıldığını anlattı.
Öğüşlü, "Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi (maske şeklindeki bez parçası) havanın soğuk olması nedeniyle taktım." dedi.
İddianamenin gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından üç şüphelinin de yargılanmasına başlanacak.
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