Esila Ayık hakkında istenen ceza belli oldu

ESİLA AYIK: FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK AMACIYLA GİTTİM



Bir ayı aşkın bir süredir Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Esila Ayık, söz konusu programa fotoğraf çektirmek amacıyla gittiğini söyledi.



İddianamede savunmasına yer verilen Ayık, "Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf cektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.



Arda Öğüşlü ise savunmasına konser için programa katıldığını anlattı.



Öğüşlü, "Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi (maske şeklindeki bez parçası) havanın soğuk olması nedeniyle taktım." dedi.



İddianamenin gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından üç şüphelinin de yargılanmasına başlanacak.