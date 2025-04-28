Esila Ayık hakkındaki yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medyada yapılan "Bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" paylaşımları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmada, paylaşımlarda yazılanların gerçek olmadığı ve yanıltıcı, yanlış bilgilerin yayıldığı belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan paylaşımları yapanlar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.