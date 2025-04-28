Esila Ayık hakkındaki yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Tutuklu öğrenci kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın "bilincini kaybettiği" paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Esila Ayık hakkındaki yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medyada yapılan "Bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" paylaşımları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmada, paylaşımlarda yazılanların gerçek olmadığı ve yanıltıcı, yanlış bilgilerin yayıldığı belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan paylaşımları yapanlar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Esila Ayık hastaneye mi kaldırıldı?

Esila Ayık hastaneye mi kaldırıldı?

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...