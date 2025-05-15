Esila Ayık için tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



3 öğrenci bugün hakim karşısına çıktı.

Kronik kalp ve böbrek hastası Ayık, Öğüşlü ve Erdoğan, ilk duruşmada tahliye edildi.



Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Ayık, bir aya aşkın süredir tutuklu bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

Belçika'da okuyan üniversite öğrencisi Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınıp, 9 Nisan'da tutuklanmıştı.