Esila Ayık tahliye edilemedi

9 Nisan'dan bu yana tutuklu olan öğrenci Esila Ayık'ın tutukluluğuna itiraz edildi.



Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ yaptığı paylaşımda "Mahkemeye yüzlerce sayfa sağlık geçmişi, epikriz raporları sunduk. Belçika'daki doktorundan 'Cezaevinde kalmaya elverişli değildir' raporu sunduk. 23 Nisan'da fenalaşıp bayıldığı günün tahlil sonuçları da mevcut. Buna rağmen tutukluluğun devamına karar verdiler." dedi.



NE OLMUŞTU?



Kronik kalp ve böbrek hastası olan 22 yaşındaki Esila Ayık Kadıköy'de katıldığı eylemde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.