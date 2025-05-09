Esila Ayık'ın tutukluluğu devam edecek
Bir aydır Silivri'de cezaevinde bulunan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Belçika'da okuyan üniversite öğrencisi Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınıp, 9 Nisan'da tutuklanmıştı.
Kronik kalp ve böbrek hastası Ayık'ın dosya incelemesinden tutukluluğa devam kararı çıktı.
Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ "Sağlık raporları, İstanbul Tabipler Odası'nın 'cezaevinde kalmaya elverişli değildir' görüşü işe yaramadı." dedi.
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