"Eşime neden baktın?" dedi, bıçaklı saldırıya uğrayarak can verdi

Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde 28 yaşındaki Murat Yangun tekel bayinin önünde eşi ile beklerken bakışlarından rahatsız olduğu Cem Ç.'ye (51) "Eşime neden baktın?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bu sırada Murat Yangun, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangun, hastanede hayatını kaybetti.

YAKALANDI

Şüpheli Cem Ç., olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, iddiaların aksine Yangun'nun eşine bakmadığını ancak Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını öne sürdü. Şüphelinin 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken adliyedeki işlemleri devam ediyor.