''Eşime neden selektör yaptın?'' tartışması

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde iddiaya göre işten çıkan Eyüp A., evine gitmek üzere aracıyla yola koyuldu.

Sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada yine iddiaya göre başka bir otomobilin kadın sürücüsü, sinyal vermeden sokaklara dönüş yaptı.

Birkaç kez bu şekilde dönüş yaptığı için arkasından seyreden Eyüp A., kadına selektör yaptı. Ardından kadının önüne geçen sürücü evine doğru devam etti.

KADIN SÜRÜCÜNÜN EŞİ TAKİP EDİP TEHDİT ETTİ

Sürücü Eyüp A., evinin önüne gelip aracını park ettiği esnada kadının eşi aracıyla yanına geldi. Araçtan inen adam, Eyüp A. ile “Eşime neden selektör yaptın?” diyerek tartışmaya başladı. Tartışma esnasında iddiaya göre adam, Eyüp A.’yı tehdit ettikten sonra ayrıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.