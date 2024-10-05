"Eşimi taciz ettin" diyerek 250 bin liralık senet imzalattı

Bayraklı ilçesinde yaşayan U.Ç., eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü D.O.'yu öldürmekle tehdit edip "namus temizleme" diyerek 250 bin TL'lik senet imzalattı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, D.O.'nun şikayeti sonrası harekete geçti.



Ekipler, önceki gün düzenlenen operasyonda, D.O.'nun hesabından kendi hesabına farklı miktarlarda para da transfer ettiği belirlenen U.Ç.'yi gözaltına aldı.



İşlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen U.Ç., tutuklandı.