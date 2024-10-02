Esin Övet'in davasında Ebru Şallı tanık olarak dinlendi

Gazeteci ve yazar Esin Övet, kaş kaldırma ve göz kapağı operasyonu sonrası doktoruyla mahkemelik oldu.

Esin Övet, 2022 yılında İstanbul Şişli'deki estetik merkezinde kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatı geçirdi.



Övet sonrasında iddiaya göre sağ gözünde kısmi, sol gözünde ise tamamen görme kaybı yaşadı.



Esin Övet kendisine işlemi uygulayan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.



Dava, İstanbul 9. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Esin Övet ve avukatı ile davalı doktorun avukatı hazır bulundu.



EBRU ŞALLI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Model ve sunucu aynı zamanda Esin Övet’in yakın arkadaşı Ebru Şallı da tanık olarak katıldı.

"GÖZ KAPAĞINI YAPTIRMAK İÇİN BAŞVURDU GÖZÜNÜ KAYBETTİ"

Ebru Şallı, bu sürece başından beri şahit olduğunu belirterek "Esin, ciddi derecede görme kaybı yaşadı ve mağdur oldu. Hastaneye göz kapağını yaptırmak için başvurdu ama işlemlerden sonra gözünü kaybetti. Kendisi maddi manevi büyük bir kayıp yaşadı." dedi.

Duruşmada, Türkiye'de gitmediği doktor kalmadığını iddia eden Esin Övet şöyle devam etti:



"Onlar bana, benim bir daha göremeyeceğimi söylediler. Operasyon sonrası ilk sekiz ay gözümün içi çakmak yakar gibi yandı."



Mahkeme duruşmayı erteledi.

