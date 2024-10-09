Eşine cinsel içerikli mesaj atan arkadaşa korkunç tuzak: Sanıkların cezası belli oldu

Kocaeli'nde cinsel içerikli mesajın ardından intikam planına ceza yağdı.



İddiaya göre, H.Z., arkadaşı M.Y.'nin eşi F.Z.'ye cinsel içerikli mesajlar attığını gördü. Bu duruma öfkelenen H.Z., komşusu ile plan yaparak M.Y.'den intikam almak istedi.



H.Z., eşinin telefonundan M.Y.'ye mesaj atarak evine davet etti. Bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. M.Y. yatak odasına geçtiği esnada ortaya çıkan H.Z., ona saldırıp cinsel eylemde bulunup o anları gizlice kayda aldı.



OTOMOBİLİNİ DE EŞİNİN ÜZERİNE GEÇİRDİ

Bu olayın ardından H.Z., M.Y'nin eşiyle de iletişime geçti. Eşine M.Y'nin tefecilere borcu olduğunu, bu sebeple darp edildiğini söyleyen H.Z., söz konusu borcu ödeyebilmek için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi.



H.Z'ye 21 bin TL değerinde ziynet eşyası verildi. Bununla da yetinmeyen H.Z., M.Y'nin otomobilini de eşi F.Z'nin üzerine devrettirdi. Bu olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek H.Z'den şikayetçi oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, H.Z. ve eşi F.Z. ile komşuları Ü.Y.'yi gözaltına aldı.



H.Z. tutuklanırken eşi F.Z. ile komşusu Ü.Y. ise serbest bırakıldı.



"YAPTIKLARIM İÇİN PİŞMANIM"



Olaya ilişkin sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.



Duruşmaya geçen celselerde tutuklanan komşu Ü.Y. de katıldı.



Müşteki M.Y. ile eşi, sanıklardan şikayetçi olarak en ağır cezayı almalarını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen Ü.Y., "M.Y'ye hiçbir zaman zarar vermedim, tokat atmadım. H.Z., bana M.Y'nin nasıl biri olduğunu eşine göstermek için video çekmemi istedi. Müştekinin malına zarar vermedim." diye konuştu.



Sanık H.Z. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Alacağım cezaya razıyım, yaptıklarım için pişmanım." şeklinde konuştu.



3 SANIĞA TOPLAM 92 YIL 5 AY 29 GÜN HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti, H.Z'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl, "cinsel saldırı" suçundan 19 yıl 6 ay, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis, "hakaret" suçundan ise bin 340 TL para cezası almasına karar verdi.



Tutuksuz sanık F.Z'ye "yağma" suçundan 7 yıl, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek yurt dışı yasağı tedbiri konuldu.



Tutuklu sanık Ü.Y. ise "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl hapis, "yağma" suçundan 14 yıl, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, "özel hayatın gizliliği" suçundan 4 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.