Eşine kızıp aracını hurdaya çevirdi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, eşiyle kavga eden Ayşe Özge K., cipiyle eşinin aracını hurdaya çevirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 142'nci Sokak'ta Ayşe Özge K. ile eşi bilinmeyen nedenle kavga etti.
Kavganın ardından Ayşe Özge K., kendisine ait ciple eşinin otomobiline defalarca çarptı.
Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Otomobil hurdaya dönerken sokakta park halindeki iki otomobilde de hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
