Eşine mesaj atan akrabasını sokak ortasında vurdu

Kırıkkale'de bir kişi, eşinin telefonuna mesaj atan akrabasını sokak ortasında tabancayla yaraladı. Olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı.

Eşine mesaj atan akrabasını sokak ortasında vurdu

'de dün akşam saatlerinde E.Y. (25) isimli şahıs, eşinin telefonuna mesaj atan H.M.E. ile sokakta karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Y., yanında bulunan arkadaşları H.D. (43), Ş.D. (25), T.Y. (30) ve M.S.G. (25) ile birlikte H.M.E.'yi dövdü.

TABANCAYLA VURDU

Tartışma sırasında E.Y., akrabası olan H.M.E.'yi tabancayla ateş ederek omzundan yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.M.E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili beş şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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