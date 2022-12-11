Eşine şiddet uyguladı, çevredekiler tekme tokat dövdü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi 10 Mayıs Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü iddiaya göre, sokakta karı koca arasında tartışma başladı.



Tartışama sırasında ismi öğrenilemeyen kişi, eşine tokat attı.



Olayı gören çevredeki gençler, karısına tokat atan kişiye tekme tokat saldırırken, bir kişi de yerden aldığı kaldırım taşını attı.



Bu sırada kocasını dövülürken gören kadın, çevredekilerle birlikte araya girerek ayırmaya çalıştı.



Bir süre sonra darbedilen kişi yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.



ESENYURT'TA ÇOCUKLU KADINA TOKAT



Esenyurt'ta ise bir AVM'de bebek arabası ile ilerleyen çift tartışmaya başladı.



Tartışma ilerleyince sinirlenen kişi, yanındaki kadına tokat attı.