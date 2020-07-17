Eşine şiddet uygulayan HDP'li milletvekiline soruşturma

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, hakkında eşini darp ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



İddiaya göre Mensur Işık, 15 Temmuz akşamı tartıştığı eşine yumruk attı ve saatlerce evden çıkarak hastaneye gitmesini engelledi.

Işık'ın ağrıları artınca hastaneye götürdüğü eşi, şiddet gördüğünü söyleyip şikayetçi oldu.

6 AY EVDEN UZAKLAŞTIRMA

Mahkeme HDP'li vekil için 6 ay evden uzaklaştırma kararı kararı verdi . Ancak Mensur Işık'ın eşi daha sonra şikayetini geri çekti.

"DOLAP KAPAĞINA ÇARPTI" İDDİASI

Eşiyle Covid-19 virüsü kapması ve ailesine bulaştırması nedeniyle kavga ettiğini, bu sırada dolap kapağına çarptığını söyledi. Eşi şikayetini geri çekse de Işık hakkındaki soruşturma sürüyor.

HDP Kadın Meclisi de konuyu inceliyor, parti disiplin kurulu vekil hakkında karar verecek.



KADINA KARŞI ŞİDDET İLE MÜCADELE

