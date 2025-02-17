Eşine sinirlendi, krediyle aldıkları arabayı çekiçle pert etti

İstanbul Esenyurt'ta eşinin zoruyla araç kredisi çeken kadın dehşet saçtı. Paranın eşi tarafından modifiye işlemi için kullanıldığını gören kadın, çekiçle arabaya zarar verdi.

Eşine sinirlendi, krediyle aldıkları arabayı çekiçle pert etti

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bir kadın eşinin zoruyla araç kredisi çekti.

parasıyla eşi, araba aldı ancak kredileri gününde ödemedi. Ayrılma aşamasında olan çift bu konu yüzünden defalarca tartıştı.

Dün öğlen saatlerinde de adam aracına modifiye yaptırmak için arkadaşının dükkanına götürdü. Arabasına para harcadığını gören kadın ise sinirlendi.

İş yerinden aldığı çekiç ile arabanın dört bir tarafına zarar vermeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. İkili polis karakoluna götürüldü.

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