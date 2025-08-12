Eşine "su sığırı" diyen kocaya ceza

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan çift arasında boşanma davası açıldı.

Daha önceki boşanma talebi reddedilen davacı erkek, ortak hayatın yeniden kurulamadığını ileri sürerek 3 yıl sonra yeniden boşanma talebinde bulundu.

"SU SIĞIRI, APTAL, GERİ ZEKALI"

Davalı kadın ise eşinin kendisine "Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı" gibi ağır hakaretlerde bulunduğunu ve evden kovduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etti.

Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise aylık 10 bin TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile toplam 1 milyon TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.



ERKEK KUSURLU BULUNDU

Ereğli Aile Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, erkeğin eşine ve ortak çocuğa karşı soğuk ve aşağılayıcı tutumlar sergilediği, hakaret ederek aile birliğinin temelini sarstığı tespitinde bulundu.

Tanık ifadelerine göre, ortak çocuk üniversite kaydı için babasıyla gitmek isterken erkeğin hakaret ederek, "Ben size bakmak zorunda değilim, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Düşün yakamdan, defolun gidin evden" diyerek tepki gösterdiği, bunun üzerine kadın ve çocuğun ortak konutu terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Toplum içinde erkeğin kadına "Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı" gibi söylemlerde bulunarak davalıyı aşağıladığı da belirtildi.

Mahkeme, davacı erkeği boşanmanın gerçekleşmesinde tam kusurlu bularak, 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ve kadın yararına 120 bin TL maddi, 120 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.



YARGITAY KARARI ONADI



Erkeğin karara itirazı üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti.

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi de temyiz incelemesi sonucunda, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığını belirterek kararı onadı.

Dairenin kararında, "Karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, deliller, hukuk kuralları ve yargılama usulü açısından usul ve kanuna uygun olup, davacı erkek vekilinin temyiz itirazları kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir." denildi.