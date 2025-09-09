Eşine sürpriz yaptı, işten çıkarıldı! "Hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım"

Sürpriz organizasyon haberini gören firma ise Sadık Şaşmaz'ın bu organizasyonu raporlu olduğu gün yaptığını ileri sürüp "ISS temel değerlerimizden dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine uymamaktadır" diyerek tutanak hazırladı.



Tutanağa savunma yapan Şaşmaz, bu organizasyonu 31 Ağustos sabaha karşı yaptığını kanıtladı. Bunun üzerine firma, bir gün sonra yeniden bir tutanak düzenleyip "performans düşüklüğü" diyerek Şaşmaz'ın sözleşmesini feshetti.



"HANIMCILIK KAZANDI, BEN İŞSİZ KALDIM"



Yaşadığı talihsizliği anlatan Şaşmaz, "Ben eşimi mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptım. Sizlerin aracılığıyla milyonlarca insana ulaştım ve çok güzel tepkiler aldım. Ancak çalıştığım firma, benim raporlu olduğum gün böyle bir organizasyon yaptığımı öne sürdü. Ben onlara raporlu olduğum gün böyle bir şey yapmadığımı kanıtladım ama sonrasında beni performans düşüklüğü diyerek işten çıkarttılar. Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım." dedi.